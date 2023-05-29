Еще четыре школы Ямал восстановит в Волновахском районе

Работы уже начались в школах поселка Новотроицкое и села Прохоровка, запланированы работы в школе села Вольное. Три учебных учреждения будут обновлены к началу учебного года, они будут оборудованы спортивными залами, кабинетами информатики, физики, химии и биологии.

Новотроицкая школа №2 площадью 2200 квадратных метров уже практически готовы новые фасад, пол и кровля, а завершаются работы по обновлению системы отопления. Школа рассчитана на 360 учеников, в ней обучается 120 детей. В школе №4 на 740 мест восстановлено здание спортивного зала, заменены кровля и ограждение футбольной площадки, а также проведена предчистовая отделка.

Прохоровская школа рассчитана на 320 мест и к ее восстановлению Ямал приступил три недели назад, уже завершены демонтажные работы и завезены строительные материалы.

В прошлом году на территории Волновахского района было обновлено 13 образовательных учреждений, а к 1 сентября 2022 года восстановлена школа №4 в Волновахе. Соглашение между Ямалом и администрацией района было подписано летом 2022 года, и за полгода округ восстановил 29 социальных объектов. В этом году Ямал работает на сотне поврежденных и разрушенных зданий, разработал мастер-план территории, в планах построить многофункциональный центр для оказания государственных и муниципальных услуг, на завершающей стадии строительство дома для 42 семей.

Работа в подшефном регионе осуществляется при координации Минстроя РФ и утвержденной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым комплексной программе поддержки Волновахи до 2025 года.