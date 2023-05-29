Тюменская область вошла в топ-10 по числу дипломантов шестого сезона олимпиады "Я — профессионал"

Фото - Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" — одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Почти 4 тыс. человек стали участниками, из них 62 дипломанта представили вузы Тюменской области.

Олимпиада прошла по 73 направлениям, у студентов российских вузов была возможность проверить сразу в нескольких — от филологии до робототехники, от лечебного дела до инноватики.

Руководитель олимпиады Валерия Касмара отметила, что Тюменская область вошла в топ-10 лидеров по количеству дипломантов.

"Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Тюменской области по числу дипломантов лидируют Тюменский государственный университет (41 дипломант) и Тюменский индустриальный университет (20). Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов", — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов.

Дипломанты "Я — профессионал" получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии.

Олимпиада "Я — профессионал" президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальные лифты для каждого".