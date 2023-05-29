Гарантийный фонд для поддержки предпринимателей докапитализирован на 178 млн рублей

В Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей гарантийный фонд для поддержки предпринимателей, это позволит на 20 процентов увеличить объем гарантийной поддержки, сообщает информационный центра правительства ТО.

Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора. Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей.

"Докапитализация Гарантийного фонда позволит увеличить объем гарантийной поддержки в регионе более чем на 20%, что даст возможность бизнесу привлечь финансовых ресурсов ещё на 450 млн рублей. В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поручительством Гарантийного фонда", - сообщил гендиректор Инвестагентства Николай Пуртов.

Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, а совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства - до 55 млн.

Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".