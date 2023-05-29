В Тюмени по требованию прокуратуры ликвидировали свалку

14:16 29 мая 2023
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Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе улицы Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов, которая образовалась из-за того, что собственник участка не принимает меры по защите земель от загрязнения отходами.

"Прокуратура внесла юридическому лицу представление, по постановлению прокуратуры должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов", - сообщает облпрокуратура. 

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