В Тюмени по требованию прокуратуры ликвидировали свалку

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в районе улицы Республики в Тюмени несанкционированную свалку отходов, которая образовалась из-за того, что собственник участка не принимает меры по защите земель от загрязнения отходами.

"Прокуратура внесла юридическому лицу представление, по постановлению прокуратуры должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КОАП РФ. В результате прокурорского вмешательства земельный участок очищен от отходов", - сообщает облпрокуратура.