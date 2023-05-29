Более 240 млн рублей направят на ремонт водопроводов и очистных коллекторов в Тобольске

В 2023 году СУЭНКО затратит более 240 млн рублей на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Тобольске, ремонт на этих сетях не зависит от отопительного сезона и проходит на протяжении всего года, сообщает пресс-служба компании.

Средства пойдут на ремонт и реконструкцию очистных сооружений – канализационно-насосных станций (КНС), канализационных коллекторов и оборудования на этих объектах. Реконструкция нескольких участков водопроводных сетей и строительство водопровода для закольцовки Жуковского и Соколовского водозаборов тоже будет выполнена до конца года. Самым капиталоемким станет ремонт трех участков магистрального коллектора вдоль ул. Ремезова и начатый в прошлом году ремонт трех других участков. 203,3 млн рублей на эти работы предусмотрены субсидией из городского бюджета на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с выполнением капремонта.

Параллельно в Тобольске проходит ремонтная кампания-2023 на теплосетях, на нее затратят более 409 млн рублей.