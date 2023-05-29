Тюменских работодателей приглашают к участию во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдёт 23 июня, департамент труда и занятости населения Тюменской области приглашает работодателей региона принять активное участие в мероприятии.

Ярмарка трудоустройства позволит сэкономить время и ресурсы для поиска подходящих кандидатов. На мероприятии будет возможность не только презентовать свою компанию, ее преимущества и достижения, но и познакомиться с представителями других компаний, узнать о новых тенденциях и получить ценные контакты.

Прошедший в апреле региональный этап посетили более 1800 граждан, заинтересованных в развитии карьеры.

"Найти своего специалиста – один из важных факторов. Люди есть, специалисты есть, а вот найти друг друга порой не могут. Ярмарка позволяет прийти на площадку и увидеть потенциал профессионального образования, а коллегам из учреждений – найти заинтересованных в конкретной специальности", - поясняет полезность мероприятия вице-президент "Опора России", депутат облдумы Эдуард Омаров.

Заявки на участие работодателей принимаются до 19 июня на электронную почту Konevaei@72to.ru или по форме. Консультацию можно получить по телефонам +7 (3452) 273-322 (доб.313), +7 9918960511.