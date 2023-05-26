Тюменский и китайский медицинские вузы договорились о выдаче двойных дипломов

Тюменский медуниверситет заключил соглашение о сотрудничестве с вузом КНР Вузы будут выдавать двойные дипломы по направлению "Сестринское дело", особащетс на сайте полпреда президента в УрФО.

Делегация Тюменского медицинского университета завершила поездку с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. В результате переговоров с представителями департаментов образования КНР было заключено соглашение о сотрудничестве с Шаньдунским медицинским институтом. Об этом сообщает пресс-служба тюменского вуза.

Представители ТМУ познакомились с программами обучения и оснащением школы Конфуция, Шаньдунского медицинского института и Цюйфуского среднего профессионально-технического училища Луань. С нового года выпускники сотрудничающих вузов будут получать двойные дипломы по направлению высшего образования "Сестринское дело".

Директор по внешним коммуникациям и международным связям ТМУ Алексей Ефанов:

Первые три года студенты будут обучаться в КНР, два последних учебных года завершат в Тюмени. Первые сто китайских студентов вуза уже зачислены на подготовительное отделение ТМУ для иностранцев. Они углубленно изучают русский язык под руководством наших преподавателей. Занятия проходят дистанционно, а в сентябре педагог направится в Китай и приступит к очному обучению.

Также в рамках соглашения о сотрудничестве преподаватели ТМУ будут вести курсы русского языка, биологии и химии для старшеклассников средней школы провинции Шаньдун. Обучение будет доступно ребятам, планирующим получать медицинское образование в России.