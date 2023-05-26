Около полутысячи тюменцев проходят обучение по проекту "Содействие занятости"

Бесплатное профобучение организовано по федеральному проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", с начала 2023 года органы службы занятости уже одобрили 778 заявок, по ним 69 человек уже завершили обучение, 514 человек еще учатся.

Участие в федеральном проекте дает возможность получить новые профессиональные знания и навыки, чтобы в дальнейшем сохранить занятость, найти работу или открыть свое дело.

Направить заявку на участие в проекте могут:

- ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

- лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;

- члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

- граждане в возрасте 50 лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

- мамы детей дошкольного возраста, которые не состоят в трудовых отношениях;

- отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно;

- безработные или находящиеся под риском увольнения граждане;

- граждане Украины или лица без гражданства, проживающие на территории Украины и получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища.

Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале "Работа России". После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре "Работа России".