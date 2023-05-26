Моор обсудил с "Капитанами бизнеса" развитие предпринимательства в регионе

В преддверии Дня предпринимательства губернатор провел встречу с представителями деловых объединений и бизнес-сообществ, которые занимают активную позицию на всех направлениях социально-экономического развития большой Тюменской области.

"Буквально неделю назад мы вместе с вами организовали и провели в Тюмени масштабное мероприятие – федеральный форум "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей". По мнению экспертов, гостей, представителей делегаций из других регионов, форум стал эффективной и профессиональной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, направленного на улучшение делового климата, развитие предпринимательской инициативы, укрепление межрегиональных и международных экономических связей", – напомнил губернатор.

Александр Моор торжественно вручил благодарственные письма правительства Тюменской области четырем представителям бизнес-сообщества: заместителю директора ООО "СНГК" Денису Федорову, директору ООО "ШВЕЦЪ" Наталье Ведерниковой, индивидуальным предпринимателям Олесе Колмаковой и Евгению Мельникову.

"Бизнес в Тюменской области всегда был и остается особенным, высокоответственным. Наши предприниматели – суперпрофессионалы. У нас увеличивается число предпринимателей, растут инвестиции, появляются новые точки роста для дальнейшего развития. И это здорово. Это значит, что есть уверенность в завтрашнем дне", – обратился к собравшимся глава региона.

Затем Александр Моор побеседовал с предпринимателями в неформальной обстановке, за чашкой чая. Участник проекта "Капитаны бизнеса", генеральный директор компании "Ягоды Плюс" Эльмар Ибуков рассказал губернатору, что проект по выращиванию ягод в Тюменской области развивается успешно.

"Заложили сады в Ялуторовском районе. Сначала начали выращивать смородину, сейчас добавили облепиху и жимолость. В этом году соберем первый урожай. В планах – увеличить площадь ягодных плантаций до двухсот-трехсот гектаров", – сообщил предприниматель. Эльмар Ибуков также поделился опытом организации выращивания ягод в личных подсобных хозяйствах сельских жителей с гарантированной последующей закупкой.

"В этом проекте уже участвуют практически все районы Тюменской области. Желание у людей есть – значит, будем продолжать. Создаем кооперационную и логистическую цепочки, заготовительные базы. Еще одно важное дело – возрождение школьных садов, чтобы дети приучались к труду, учились зарабатывать", – отметил Эльмар Ибуков.

Председатель совета директоров "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное содействие развитию туристической отрасли.

"Инициативы предпринимателей в этой сфере быстро воплотились в дорожную карту, и сегодня мы все видим результат. По итогам прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 миллиона туристов. Лепта нашей компании в этой цифре – 650 тысяч человек, которые побывали на нашем термальном комплексе. Важная деталь: по итогам января 18 процентов проживавших у нас в отеле – гости из Москвы", – рассказал он.

Правительство Тюменской области вместе с предпринимателями будет и дальше работать на узнаваемость региона, ответил губернатор. "Это обеспечивает дополнительный поток туристов и привлекает лучшие кадры в нашу экономику", – подчеркнул Александр Моор.

Депутат Тюменской областной Думы, первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров заявил, что органы власти Тюменской области всегда прислушиваются к мнению, инициативам и предложениям бизнес-сообщества.

Александр Моор выразил уверенность в том, что совместная плодотворная работа и конструктивное сотрудничество власти и бизнеса и впредь будут способствовать развитию тюменской экономики и повышению качества жизни земляков.