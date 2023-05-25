Ишимцы приняли участие в акции "Сад памяти"

24 мая в рамках акции "Сад памяти" в Ишимском районе вблизи деревни Завьялова состоялась массовая посадка леса.



Вместе с лесниками, представителями администрации Ишимского района сосны сажали работники отряда № 2 противопожарной службы Тюменской области.



"Саженцы сосны были высажены на месте леса, уничтоженного в результате природного пожара. Данная акция была посвящена воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый участник акции смог с помощью своего труда выразить благодарность защитникам Родины, землякам-героям, отдавшим свои жизни в годы Великой Отечественной войны", сообщает противопожарная служба ТО.

Работники противопожарной службы Тюменской области призывают жителей бережно относиться к природе. Не разводить костры, не жечь траву, мусор, не бросать непотушенные окурки! В регионе действует особый противопожарный режим.