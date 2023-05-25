В Тюменской области за сутки потушили 14 пожаров

Четырнадцать природных пожаров ликвидировано в Тюменской области за сутки 24 мая, сообщает информцентр правительства ТО.

По данным на утро 25 мая, в регионе действуют 10 лесных пожаров на площади 341,5 га, 5 из них локализованы на площади 71,8 га. За истекшие сутки 24 мая было зафиксировано 3 новых лесных пожара на площади 8 га. Ликвидировано 5 пожаров на площади 206,6 га.

Помимо этого, продолжается борьба с 5 ландшафтными пожарами на общей площади 437 га, из них в стадии локализации – 3 пожара на 187 га. За прошедшие сутки 24 мая действовало 14 ландшафтных пожаров на общей площади 539 га, ликвидировано 9 пожаров на площади 102 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимается в общей сложности 441 человек, используется 62 единицы техники. Для тушения природных пожаров 24 мая применялись 5 вертолетов с водосливными устройствами.

В Тюменской области действует режим ЧС гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.