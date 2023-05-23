Объем социальных расходов в бюджете Тюменской области за пять лет вырос почти в два раза

16:36 23 мая 2023
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Объем социальных расходов в консолидированном бюджете Тюменской области вырос с 95,4 миллиарда рублей в 2018 году до 184,5 миллиарда рублей в 2023 году, сообщает информационный центр правительства ТО. 

Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов на примере Тюменской области рассмотрел Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Доклад представил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

 Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов на рабочей встрече с губернатором Александром Моором отметил, что " Тюменская область многие свои финансовые вопросы решает сама, такие регионы надо поощрять, чтобы достижений было больше".

Правительство Тюменской области разработало ряд предложений, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов российских регионов.

Теги: Александр Моор , бюджет , правительство Тюменской области , Совет Федерации
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