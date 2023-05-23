Работа в выходные дни: как вызвать сотрудника и что требовать от работодателя

Для того, чтобы привлечь сотрудника к исполнению трудовых обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни, работодатель обязан получить его письменное согласие. Привлекать к сверхурочным работам можно только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (ст. 153 Трудового Кодекса РФ). Или же, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Однако трудовое законодательство предусматривает ряд случаев, когда работа в выходные и нерабочие праздничные дни предполагается графиком работы, установленным у работодателя.

Сменная работа устанавливается в случаях, когда:

- длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной смены;

- необходимо увеличить объем оказываемых услуг или выпускаемой продукции.

Если сменный режим работы предусмотрен в качестве основного для всех работников организации, он должен быть установлен правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором. Сменный режим для одного или нескольких работников устанавливается трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

Если работодатель нарушает права работника, то гражданин вправе обратиться в Госинспекцию труда Тюменской области (Тюмень, ул. Республики, 55, (3452) 50-09-15 (доб.102) или через сайт Онлайнинспекция.рф.