Работа в выходные дни: как вызвать сотрудника и что требовать от работодателя

Для того, чтобы привлечь сотрудника к исполнению трудовых обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни, работодатель обязан получить его письменное согласие. Привлекать к сверхурочным работам можно только в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (ст. 153 Трудового Кодекса РФ). Или же, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
Однако трудовое законодательство предусматривает ряд случаев, когда работа в выходные и нерабочие праздничные дни предполагается графиком работы, установленным у работодателя.
Сменная работа устанавливается в случаях, когда:
- длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной смены;
- необходимо увеличить объем оказываемых услуг или выпускаемой продукции.
Если сменный режим работы предусмотрен в качестве основного для всех работников организации, он должен быть установлен правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором. Сменный режим для одного или нескольких работников устанавливается трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.
Если работодатель нарушает права работника, то гражданин вправе обратиться в Госинспекцию труда Тюменской области (Тюмень, ул. Республики, 55, (3452) 50-09-15 (доб.102) или через сайт Онлайнинспекция.рф.
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