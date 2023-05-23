Ярмарка "Работа России. Время возможностей" помогает молодежи трудоустроиться

В середине апреля в Тюмени и Тобольске прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Мероприятие посетило более 1800 человек. Для граждан было представлено порядка 1000 вакансий предприятиями из разных отраслей промышленности Тюменской области.

Некоторые соискатели проявили желание не только получить исчерпывающую информацию о деятельности предприятий, условиях работы и требованиях, но и оставить свои контактные данные для обратной связи.

Именно таким активным оказался Дмитрий Орлов, житель города Тобольска. Окончив Омский промышленно-экономический колледж по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике", юноша обратился в поиске работы в тобольский кадровый центр "Работа России". Специалисты посоветовали молодому человеку посетить ярмарку. На мероприятии Дмитрий прошел несколько собеседований и оставил свое резюме работодателям.

Через несколько дней после ярмарки специалист Тобольского филиала АО "СУЭНКО" пригласил юношу на второй этап собеседования с руководителем. Собеседование прошло успешно и после прохождения медицинского осмотра Дмитрий приступил к работе.

Второй – федеральный – этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня. О месте проведения пока не известно.