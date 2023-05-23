Руслан Кухарук в составе делегации принимает участие в Днях Тюменской области в Совфеде

В Совете Федерации проходят Дни Тюменской области. В составе делегации, которую возглавляет губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города принял участие в расширенном заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Под председательством Андрея Шевченко были рассмотрены актуальные вопросы развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Тюменской области. Основной блок вопросов, который был рассмотрен – жилищное строительство, строительство объектов социальной инфраструктуры, дорог, зон отдыха.

"Правительством РФ предоставляются различные государственные программы и механизмы поддержки региону, которые стимулируют жилищное и дорожное строительство, включают финансовые инструменты федерального проекта "Инфраструктурное меню". Тюменская область – активный участник федерального проекта "Чистая вода" и программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На совещании отмечено, что по всем показателям мы в числе лидеров. Опыт региона по вовлечению федеральных земель для строительства востребован и тиражируется в других регионах. Особенно были отмечены проекты благоустройства общественных пространств, вовлечение жителей в обсуждение проектов", - сообщил Кухарук.

По итогам совместной работы Комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации и проект бюджета на дальнейшее софинансирование мероприятий, которые предусмотрены в национальных проектах, это программа "Стимул", строительство школ, дорожных развязок.

Кухарук отметил, что в расширенном заседании также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, заместитель генерального директора акционерного общества "ДОМ.РФ" Денис Филиппов, представители профильных ведомств.