Стасишин: Тюмень стала лидером по вводу жилья в России

До 2030 года в Тюменской области возведут 100 млн кв. м жилья, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера, которое было посвящено посвящено вопросам развития жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры Тюменской области:

Тюменская область в рамках общего объёма ввода жилья, а компания должна ввести на федеральных землях 100 млн кв. м до 2030 года, на сегодня является лидером по вводу. Мы 3 млн кв.м уже ввели и сегодня имеем разрешения больше чем на 1 млн. Это больше трети от всех разрешений.

Стасишин также сообщил, что доступность жилья в регионе остаётся выше, чем в других субъектах страны. По его словам, это означает, что программы национальных проектов реализуются в полной мере. В частности, в 2023 году нацпроект "Жильё и городская среда" уже перевыполнен в Тюменской области больше чем в полтора раза.

Замглавы Минстроя добавил, что большой объём проектного финансирования осуществляется через банк ДОМ.РФ. Так, в регионе реализуется 268 объектов, заключено 19 762 договора долевого участия, сумма на эксроу — 96 млрд рублей.