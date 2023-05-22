Тюменские предприятия увеличили выпуск продуктов питания

В первом квартале 2023 года года индекс промышленного производства пищевых продуктов вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А индекс промышленного производства напитков составил 122%.

Динамичный рост, в частности, показало производство охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов. за три месяца тюменскими предприятиями выпущено более 13,5 тысячи тонн этой продукции - почти на 22 процента выше прошлого периода. Почти в два раза увеличилось производство мясных консервов — 258,2 туб, рост составил порядка 86%. Почти на 38% в Тюменской области выросло производство крупы - более 2 тысяч тонн за три месяца.

Также местные перерабатывающие предприятия за указанное время произвели свыше 7 тысяч тонн охлажденного мяса, нарастив объемы почти на 8%. На 12% увеличили производство кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога), выпущено более 10 тысяч тонн этой продукции. Кроме того, потребителям поступило свыше 31 тысячи тонн обработанного молока, производство выросло на 3%. Кондитерских изделий тюменские производители стали выпускать на 8,2% больше (5,3 тысячи тонн). Также на 5,9% выросло производство муки ( более 19 тысяч тонн). Рост также отмечен в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения и макаронных изделий.

Сегодня тюменские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом потребности в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса.