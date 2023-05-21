Кухарук рассказал о поддержке бизнеса в Тюмени

В Тюмени реализуются разные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляются субсидии на возмещение части фактически понесенных затрат, возникающих в связи с приобретением нового оборудования, используемого для осуществления деятельности, сообщил глава города Руслан Кухарук.

"В 2022 году были заключены договоры на общую сумму 5,8 млн рублей с 17 субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими деятельность в сферах здравоохранения, образования, производства медицинских инструментов, оборудования и спецодежды. 30 самозанятым были предоставлены гранты в форме субсидии. Традиционно ежегодно проводится конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса "Тюменская марка". В прошлом году 60 организаций и самозанятых приняли в нем участие. Есть льготы для аренды помещений и земельных участков. Вместе с коллегами из области мы стараемся оказывать сопровождение и помощь в реализации инвестиционных проектов", - перечислил меры поддержки Руслан Кухарук.

Важнейшим в развитии предпринимательства являются различного рода мероприятия с организацией условий для формирования новых коммуникаций и экономических связей. Например таких, как прошедший 19 мая и ставший федеральным форум "Российское предпринимательство – 2023: Окно возможностей", участие в котором приняли более 2 тысяч представителей бизнеса из 12 регионов России, в том числе Донбасса. В повестке форума были разные темы: создание брендов и формирование логистических цепочек продаж, сотрудничество с предпринимателями новых регионов и многие другие:

Форум – это удобная федеральная площадка, где предприниматели могут получить консультации и узнать, какие произошли изменения в законодательстве, ознакомиться с актуальной информацией о мерах поддержки, но главное – напрямую задать представителям органов власти вопросы и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно.

Глава города отметил, что в дальнейшем все вопросы, которые обсуждаются с предпринимателями на различных форумах, детально прорабатываются, и благодаря общей работе проекты получают развитие.