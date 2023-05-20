Тюменские и донецкие компании и предприятия проявляют высокую готовность к сотрудничеству

Экономика Донбасса и других новых территорий должна быть восстановлена общими усилиями всех российских регионов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи с председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым.

Делегация ДНР приняла активное участие в форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей", рассказал Евгений Солнцев. В рамках форума прошла биржа контактов. Высокую готовность к сотрудничеству проявили многие тюменские и донецкие компании и предприятия.

"Благодаря взаимодействию с другими регионами страны, в том числе с Тюменской областью, открываются окна возможностей. Мы утвердили программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. В первую очередь восстанавливаем социальные объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения. В качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью мы видим строительство и производство строительных материалов. У тюменских предпринимателей есть возможность разместить свои предприятия на Донецкой земле. Кроме того, речь может идти об изготовлении на одном из наших заводов, используемых в нефтегазовом комплексе, стальных канатов", — отметил председатель правительства ДНР.

Благодаря поддержке федерального правительства и российских регионов в Донецкой Народной Республике беспрецедентными темпами идет строительство новых школ, детских садов, больниц. Поэтому есть серьезный интерес к опыту и компетенциям тюменских строителей, сказал Евгений Солнцев.

"Донбасс всегда был регионом-донором. У нас огромная, исторически сложившаяся производственная база – металлургия, энергетика, машиностроение, угольная отрасль, химия. Но самый главный ресурс – это наши люди. Жители республики очень патриотично настроены, они хотят возродить и поднять нашу промышленность. Я уверен, что мы обязательно восстановим экономику и будем развиваться, двигаться вперед", — подчеркнул глава правительства Донецкой Народной Республики.

Инвестиционная команда ДНР вместе с коллегами из других регионов страны проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В рамках образовательной программы уже состоялась презентация накопленного в Тюменской области опыта сопровождения инвестиционных проектов. В Донецке создано республиканское Инвестиционное агентство, которому тюменцы готовы оказывать практическую помощь в работе с инвесторами по конкретным кейсам.

По мнению Александра Моора, привлечению инвестиций будет способствовать наделение ДНР статуса особой экономической зоны.

Правительство Тюменской области вместе с другими регионами России готово поддержать Донбасс в реализации планов экономического и социального развития, подчеркнул губернатор. "Если всей страной навалиться – сможем не только все восстановить, но и приумножить", – убежден Александр Моор.

"Донецкие компании выразили готовность к взаимодействию. Направлений множество. С тюменской стороны – строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. С донецкой – металлургия, машиностроение, химия. Один из донецких заводов рассматривает возможность вступления в наш нефтегазовый кластер", - прокомментировал встречу в своем Telegram-канале Моор.