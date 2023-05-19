Тюменские депутаты положительно оценили исполнение бюджета города за 2022 год

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Бюджет Тюмени 2022 года можно считать успешно выполненным, процент исполнения в целом по всем муниципальным программам составляет 99%. Это один из лучших результатов среди муниципальных образований в России, отметили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Расходы бюджета Тюмени в 2022 году составили 42,9 млрд рублей и выросли на 19 процентов по сравнению с 2021-м, доходов поступило 43,8 млрд рублей доходов — на 25 процентов больше, чем годом ранее.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчик отметил, что бюджет на 2022 год планировался с дефицитом, а закончился с профицитом, что свидетельствует о рациональном подходе к верстке бюджета и эффективном его исполнении. Депутаты в целом положительно оценили исполнение бюджета: муниципальные программы выполнены почти в полном объеме - эффективность составила практически 99 процентов. Таким качествам исполнения бюджета, как у Тюмени, мало какой муниципалитет в субъектах РФ может похвастаться, отметили участники заседания.

"В приоритете, как всегда, развитие городской инфраструктуры, социальные обязательства, в том числе образование школьников, другие мероприятия, направленные на развитие молодежи. Значимыми направлениями расходования бюджета также являются комфортная городская среда, развитие сферы обслуживания, чтобы нашим людям было уютно, удобно и приятно жить в городе", - прокомментировал итоги обсуждения вопроса Иван Романчук.