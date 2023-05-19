Служба занятости окажет правовую помощь подросткам

Департамент труда и занятости населения Тюменской области открывает работу телефона горячей линии для подростков, специалисты дадут правовую консультацию по услугам службы занятости, трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе и по постановке на регистрационный учет в центр занятости.

Свои вопросы ребята и их родители могут задать по телефонам: 8 (3452) 42-60-19 или 42-63-48 в период с 22.05.2023 по 16.06.2023. Телефон работает в будние дни с 9:00 до 18:00. Кроме этого специалисты службы занятости проводят консультации в официальных пабликах ВКонтакте и Одноклассники.