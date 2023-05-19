Экватор посевной прошли аграрии Тюменской области

Яровой сев проведен на более чем 447 тысячах гектаров. Это 53% от всей запланированной к посеву площади. При этом план по посеву гороха уже выполнен, и теперь работы ведутся уже с его перевыполнением. Работы ведутся во всех районах области. Аграрии сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, садят картофель, капусту, свеклу, морковь, лук. Также несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы.

В лидерах Упоровский район, где аграрии на 19 мая засеяли уже 67% полей. Следом идут Заводоуковский городской округ и Юргинский район, где выполнено 66% и 65% работ соответственно. При этом в Юргинском и Нижнетавдинском районе полностью завершен сев технических культур.

Активно в этом году ведется и посадка картофеля и овощей. Так, 5216 гектаров картофеля посадили в Армизонском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Это 67% от всей запланированной площади посадки картофеля. В шести муницпальных районах посажено также 632 гектара овощей, что составляет 64% от запланированного.

Таким образом, посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки.