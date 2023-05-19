Мусорный полигон на Велижанском тракте станет газоном до конца 2023 года

Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта в Тюмени завершится в декабре 2023 года. Ход работ проинспектировали глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Работы на площади более 42 га идут по графику. Для создания шестислойного рекультивационного экрана используются торфо-песчаная смесь, песок и щебень, а также современные материалы, в том числе геомембрана, нетканый геотекстиль, объемная полимерная георешетка.
"Проверила, как ведутся работы по рекультивации земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского тракта. Объект вошёл в проект "Чистая страна", и теперь до конца 2023 года на этом месте должен появиться ровный газон", - сообщила Радионова.
Рекультивация свалки началась с апреля прошлого года. Сейчас на объекте практически завершили обустройство пруда-отстойника, ведутся работы по обустройству пруда-накопителя и изоляции тела полигона.
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