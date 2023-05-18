Молодые предприниматели развивают бизнес на селе с господдержкой

В центре села Абатского появилось новое место притяжения: при финансовой господдержке состоялось открытие нового бизнеса - фитнес-студии JumpDanse "ECOZA". Организатором и идейным вдохновителем проекта является самозанятая Дарья Попова.

"Я прошла обучение в федерации джампинга в г. Челябинске, стала сертифицированным инструктором по джамп-дэнсу, в марте зарегистрировалась самозанятой. Решила открыть небольшую джамп-студию. Направление новое, набирает обороты. Можно охватить разные категории населения. В представительстве Инвестиционного агентства получила консультацию по открытию бизнеса и по финансовой поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области", - рассказала Дарья.

Дарья получила финансирование по программе "Микрозаймы для самозанятых" под 7,5 % годовых на покупку оборудования, мебели, инвентаря, оплату аренды. Финансовая поддержка бизнесу оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Очень радует что молодая, инициативная молодежь остаётся в селе и реализует такие интересные, полезные проекты в нашей области", - прокомментировал генеральный директор Фонда микрофинансирования Алексей Мартын.