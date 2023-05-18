В Тюменской области продолжится расширение трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск до четырех полос

Глава Росавтодора Роман Новиков и губернатор Тюменской области Александр Моор в среду обсудили результаты работы по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, а также перспективы развития дорожной сети региона.

Отмечается, что в Тюменской области продолжится расширение трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск до четырех полос, сообщает информцентр правительства ТО. Ведутся проектно-изыскательские работы на отрезке протяженностью более 30 км. Федеральные дорожники проводят капремонт участка трассы Р-404 со 154-го по 168-й км (устраивают водопропускные трубы и земляное полотно).

Также продолжается реконструкция дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Работы развернуты на трех участках.

В Тюменской области приведут в нормативное состояние более 140 участков дорог протяженностью свыше 200 км и два искусственных сооружения ‒ путепровод на обходе Тюмени и мост через реку Ишим в Ишиме. По нацпроекту отремонтируют 12 участков дорог к поликлиникам и фельдшерско-акушерским пунктам.