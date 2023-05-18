В Тюмени в честь последних школьных звонков объявили безалкогольную пятницу

19 мая в Тюмени – безалкогольный день, так как в школах пройдут Последние звонки. В связи с этим вводится ограничение на продажу алкогольной продукции, сообщили в администрации города.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции установлен с 8 до 21 час (в соответствии с пунктом 1 постановления правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области").

При этом согласно пункту 3 указанного постановления запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в кафе и ресторанах.