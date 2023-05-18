Делегация Казахстана презентовала тюменцам турпотенциал республики

Делегация Республики Казахстан 17 мая презентовала туроператорскому сообществу Тюменской области всесезонные продукты и направления для путешествий, данное мероприятие – только один из шагов к выстраиванию крепких туристических отношений между Тюменской областью и соседним государством, отмечают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Представитель национальной компании Kazakh Tourism Жанель Скакова рассказала о туристических возможностях и ярких направлениях для отдыха на всей территории страны. Также выступили представители брендп Vizit-Astana, Мангистауской области, горнолыжного курорта Shymbulak и авиакомпании SCAT.

Директор Агентства туризма и продвижения ТО Дмитрий Пухов:

Презентация очень красочная. Я уверен, что все наши туроператоры и турагенты вдохновились красотами Казахстана и смогут предлагать нашим жителям новые продукты для путешествий. Но, конечно, работа только начинается. В рамках этого мероприятия мы договорились с представителями органов власти Казахстана о дальнейших контактах. Скорее всего, это будет серия онлайн-совещаний по вопросам развития туризма. В дальнейших планах – проведение взаимного информационного тура для представителей отрасли, чтобы они могли выстроить логистику, продажу продукта и запустить его в продвижение.

Тюмень стала третьим городом после Омска и Кургана, в котором состоялась презентация туристического потенциала республики. В рамках встречи прозвучала идея о создании в Тюмени транспортного хаба, который смог бы объединить туристов из соседних регионов в большие группы для поездок в Казахстан. В свою очередь Тюменская область готова принять путешественников из республики, а туроператорское сообщество обеспечить им интересный отдых и высокий уровень сервиса. При большом уровне спроса авиакомпания SCAT, занимающаяся чартерами, готова рассмотреть вопрос об организации прямых рейсов из Астаны или Алматы в Тюмень и обратно.

На сегодня между Тюменской областью и Республикой Казахстан подписано три соглашения: меморандумы о сотрудничестве по вопросам развития туристической отрасли с Карагандинской и Павлодарской областями, а также с организацией по планированию, развитию и продвижению туристической отрасли "Конвеншн Бюро города Астана".