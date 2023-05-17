До 5 июня открыт прием заявок на "Студенческий стартап"

Фонд содействия инновациям принимает заявки на IV очередь конкурса "Студенческий стартап". Победители получат по 1 миллиону рублей на создание предприятия и реализацию технологического (или креативного) проекта. Тюменский Технопарк является региональным представителем Фонда, специалисты расскажут об условиях и помогут в подготовке.

Заявки принимаются на сайте конкурса по семи тематическим направлениям:

цифровые технологии

медицина и технологии здоровьесбережения

химические технологии и новые материалы

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии

биотехнологии

ресурсосберегающая энергетика

креативные индустрии

Конкурс открыт для студентов и аспирантов тюменских вузов, которые занимаются научно-техническими исследованиями и разработками с коммерческим потенциалом. Поддержка в развитии бизнеса также будет оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Важным нововведением стала возможность участия иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Контакт в Тюменской области: Анастасия Матросова, 534-000 (доб.1085), MatrosovaAA@72to.ru