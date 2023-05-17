Участники СВО смогут бесплатно пройти переобучение

Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное образование по востребованным специальностям в рамках национального проекта "Демография" смогут участники специальной военной операции. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение распространяется на членов семей погибших при несении службы.

Переобучение могут пройти:

- ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

- лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;

- члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

Пройти обучение можно в ведущих образовательных организациях по востребованным направлениям. Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале "Работа России". После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре "Работа России".