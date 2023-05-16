В Тюменской области стартовал VIII Региональный чемпионат "Абилимпикс"

16 мая стартовал региональный чемпионат "Абилимпикс" президентской платформы "Россия – страна возможностей" для участников из Тюменской области.

В чемпионате примут участие 240 конкурсантов по 47 компетенциям: "Адаптивная физическая культура", "Декорирование тортов", "Кондитерское дело", "Массажист", "Медицинский и социальный уход", "Предпринимательство", "Столярное дело" и другие.

В этом году в список компетенций включены новые направления: "Жестовое искусство", "Мебельщик", "Робототехника", "Столярное дело", "Социальная работа", "Электромонтаж". Основной площадкой соревнований станет Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

"Чемпионатное движение "Абилимпикс", как и другие проекты нашей платформы, подчеркивает открытость и безграничность возможностей развития и реализации потенциала человека, – отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов. – Людям, имеющим инвалидность, порой бывает сложно адаптироваться в социуме, найти достойное применение своим способностям и навыкам. При этом, на примерах победителей конкурсов по профессиональному мастерству мы видим, что специалисты с инвалидностью могут добиться больших успехов. Уверен, для многих участие в региональном чемпионате "Абилимпикс" станет первым этапом серьезного карьерного пути".

Кроме соревнований по профессиональному мастерству, для участников предусмотрена деловая и профориентационная программы, в ходе которых пройдут мастер-классы, квизы, экскурсии, тренинги.

"Движение "Абилимпикс" охватывает все уголки нашей страны и является частью комплексной реабилитации наших участников, – отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. – Через движение "Абилимпикс" мы создаем инклюзивное пространство в системе среднего профессионального образования и расширяем возможности получения профессий, самореализации и трудоустройства ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно мы наблюдаем увеличение числа участников. Так, в 2020 году их было чуть более 12 тысяч, а в прошлом году в региональных чемпионатах соревновались уже более 18,5 тысячи человек и большая часть – это студенты системы среднего профессионального образования. Чемпионаты "Абилимпикс" являются практикоориентированной площадкой для трансляции лучших практик инклюзивного профессионального образования по компетенциям, востребованным у региональных работодателей и основной результат чемпионатов – уровень трудоустройства участников, который по итогам прошлого года составил 88,6%".

В Тюменской области в соревнованиях примут участие 70 школьников от 12 лет, 105 студентов и 65 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники из 13 компаний/предприятий, в том числе из ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1", ООО "Доктор Арбитайло", ООО "Зелень", МАУ ДО ДСШ № 1, ООО "Горизонт".

Самому юному участнику 12 лет. Ребята будут выступать в компетенции "Промышленная робототехника" категории "школьники 9-13 лет". Эта компетенция проводится в городе Тобольске.

Самому старшему участнику 67 лет. Это категория "специалисты", они будут соревноваться в городе Ялуторовске в компетенции "Массажист".

"Движение "Абилимпикс" – это не только карьерный трамплин для людей с инвалидностью, но и возможность занять достойное место в обществе, реализовать свой потенциал и почувствовать свою значимость. Вместе с тем признание результатов труда каждого участника чемпионата важно для дальнейшего развития инклюзивного общества в нашей стране в целом", – прокомментировала руководитель национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, рассказал, что в Тюменской области помимо профессиональной и творческой самореализации много делается для трудоустройства людей с инвалидностью: "Чемпионатное движение "Абилимпикс" открывает для участников различные возможности. Но основная цель чемпионатного движения – это как раз трудоустройство и профессиональная реабилитация граждан с инвалидностью. У нас в регионе сформирована система профобучения и трудоустройства лиц с инвалидностью. Это и создание временных рабочих при трудоустройстве таких граждан, и квотируемые рабочие места. Среди всех участников движения сохранено трудоустройство на уровне более 90%".

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступили ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" и региональный центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия – страна возможностей".

"Важно отметить, что национальный чемпионат "Абилимпикс" является уникальным проектом, который, набирая популярность, дает реальные возможности для раскрытия способностей, социальной адаптации, самореализации и трудоустройства его участников. Мы, со своей стороны, продолжаем работать над развитием доступности системы образования. Это и ранняя профориентация, включающая широкий выбор профессий и специальностей, и непосредственное взаимодействие с потенциальными работодателями. Можно с уверенностью сказать, что региональный чемпионат ежегодно собирает трудолюбивых, талантливых, творческих людей, которые готовы бороться, преодолевать себя и добиваться успеха. Без преувеличения, это люди безграничных возможностей!" – сказала Дина Горковец, директор департамента образования и науки Тюменской области.

Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве.