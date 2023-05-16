Депутаты Тюменской гордумы обсудили организацию мест для отдыха горожан

Условия для массового отдыха жителей Тюмени и организации обустройства мест массового отдыха населения, в том числе на водоёмах, обсудили депутаты и представители администрации города на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы Тюмени.

В 2022 году в городе проведено благоустройство 12 общественных территорий на площади в 10 гектаров, на них создано 13 многофункциональных площадок и высажено более 1,5 тысяч деревьев и кустов. В числе этих территорий Парк Пограничников и сквер Никольский, а также 4 зеленых уголка по улице Малышева, в сквере Юристов, улицам 70 Лет Октября, Линейной и 6 иных территорий. Ведется работа по обустройству и санитарному содержанию мест массового отдыха в лесных массивах, в том числе Гилевской роще и парке Затюменскому, созданы все условия как для активного, так и для спокойного отдыха горожан. В местах отдыха проводятся акарицидные обработки и обработки против комаров и мошкары.

Что касается пляжного отдыха, горожане смогут купаться на Лесном пруду и в Студенческом пруду. Пруды Войновский, Южный, Утиный, водоем в сквере Серебряные ключи, Обводненные карьеры предназначены для спокойного отдыха у воды на открытом воздухе. В прошлом году на прудах Южном и Плехановском проведена обработка акваторий для очистки донных отложений и придания водоемам более эстетического вида.

Депутат Сергей Пыхалов акцентировал внимание властей на безопасности отдыха, в частности, на ограничение использования электросамокатов в местах массового пребывания людей. На данный момент там, где положено, установлено скоростное ограничение для этого вида транспорта, однако запретами подобные вопросы не решить - есть проблема и в культуре тех, кто ими пользуется, ответили на вопрос в администрации.

Депутат Дмитрий Елагин отметил, что в городе 39 водных объектов, а для купания годны только два - городским властям стоит, по его мнению, сделать все возможное, чтобы в городе было больше доступных для водных процедур водоемов, а тюменцы могли купаться бесплатно и в черте города. В администрации ответили, что вода в местных водоемах не соответствует требованиям СанПиНа, а значит, не безопасна для здоровья людей. "В отношении таких объектов мы выполняем благоустройство, но оно направлено не на создание пляжных зон, а на создание прогулочных, пешеходных зон, другой активности либо зон для принятия солнечных ванн - устанавливаем шезлонги и так далее. Что касается мест для купания, то есть такие места для купания, как Боровские карьеры, Мулаши. Там условия для купальной активности есть", - пояснил докладчик.

Комментируя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов сказал, что в городе сделано очень многое в плане развития комфортной городской среды (за десять лет благоустроено 89 общественных пространств), а позитивные перемены видят как местные жители, так и гости. "Важно отметить, что общий объем территории для благоустройства не снижается. Финансирование превышает 800 млн рублей в год. По итогам 2022 года Тюмень заняла 2 место среди крупных городов по индексу качества городской среды", - подчеркнул Антипов.