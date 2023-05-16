Услуги службы занятости будут еще доступнее

Первый в Уральском федеральном округе штаб общественной поддержки "Единой России" работает в Тюмени. В новом общественном пространстве будут проводить мероприятия с участием молодежи, некоммерческих организаций и общественных объединений. Прийти сюда могут все желающие.

"Штаб частично объединит лучшие региональные практики. Это городское и областное общественное пространство, рассчитанное на разные социальные группы, людей разных возрастов и профессий. Здесь можно будет реализовать свои инициативы, социальные проекты", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Служба занятости является участником совместного проекта "Моя карьера с Единой Россией", и это пространство позволит проводить консультации, различные мероприятия и мастер-классы для безработных и ищущих работу граждан. Площадка штаба станет еще одной открытой точкой, где специалисты смогут оказать помощь всем заинтересованным в трудоустройстве.

Мероприятия службы занятости в Штабе общественной поддержки будут проходить регулярно. А в день открытия на информационно-консультационной площадке кадрового центра "Работа России" для студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий были проведены два мастер-класса. Ребятам рассказали, как составить современное резюме и эффективно искать работу.

"Мне очень понравилась консультация! Нам рассказали, как правильно заполнять резюме, как эффективно презентовать себя работодателю. Уверен, что информация нам пригодится для дальнейшего трудоустройства. Я, например, учусь на специальность "Адаптивная и физическая работа". В планах стать тренером по волейболу. Летом хотел бы попробовать себя в роли вожатого, ведь теперь я знаю, что должно быть в резюме и как получить желаемую работу", - поделился студент Григорий Бакуменко.