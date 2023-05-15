Тюменские работодатели находят рабочие места для подростков

С наступлением каникул многие подростки мечтают не только отдохнуть, но и подзаработать. В летние месяцы 2023 года тюменская служба занятости планирует трудоустроить 16 тысяч подростков.

Ежегодно подростки работают в учреждениях бюджетной и внебюджетной сферы. Ребята собирают скошенную траву на территории школ, проводят влажную уборку после ремонта, подготавливают к утилизации макулатуру. А еще работают помощниками культорганизаторов, оказывают помощь в организации и проведении областных и районных мероприятий.

Заработная плата выплачивается несовершеннолетним гражданам из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации, за полностью отработанный месяц. Кроме заработной платы подросткам выплачивается материальная поддержка из средств органов службы занятости населения.

Работодатели уже приступили к заключению договоров на создание рабочих мест для несовершеннолетних. На 11 мая уже заключено 211 договоров на создание 4262 временных рабочих мест, в том числе 37 договоров на 517 рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

Поиск вакансий подростки могут осуществлять самостоятельно на портале "Работа России" или получить консультацию в Центре занятости населения по месту проживания.