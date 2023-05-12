На форуме в Тюмени обсудят главные вопросы развития предпринимательства

11:30 12 мая 2023
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 Масштабный форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" состоится 19 мая в Тюмени в ДК "Нефтяник". Официально всех представителей бизнеса на встречу пригласил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Среди спикеров - представители Минпромторга и Министерства экономического развития России, депутаты Государственной думы, руководители общественных организаций и ассоциаций.

Теги: Владимир Якушев , полпред , предпринимательство
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