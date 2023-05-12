На федеральном форуме в Тюмени обсудят развитие промышленной инфраструктуры

Для технологического суверенитета, импортонезависимости стране нужны новые производства. При этом инвесторы также видят свободные ниши и готовы вкладывать деньги в создание предприятий, выпускать качественную отечественную продукцию. Но каждый современный завод — это сложный проект, успех которого завит от многих факторов. Всё начинается с главного - с площадки. Аренда, покупка земли или помещения, подведение коммуникаций могут занимать до 30% всех расходов на запуск предприятия. Не менее важна и локация.

Какой потенциал у рынка индустриальной недвижимости? Где выгоднее разместить производство? Как будут развиваться частные индустриальные парки и что им поможет? С помощью каких мер поддержки ускоряется запуск предприятия? Ответы на эти и многие другие вопросы эксперты от бизнеса и власти дадут на отдельной сессии, посвящённой промышленной инфраструктуре. Она состоится в рамках федерального форума "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей". Мероприятие пройдёт при содействии национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Среди спикеров сессии — инвесторы, представители Минпромторга РФ и крупных заводов. Модератором выступит генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Регистрация на форум, подробности по телефону: +7-982-932-10-19