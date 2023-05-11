КЦ "Работа России" поможет выпускникам колледжей и вузов с трудоустройством

Выпускникамвузов и колледжейдля получения первого трудового стажа по полученной специальности тюменская служба занятости поможет пройти стажировку, чтобы набраться опыта и дополнить портфолио.
Стать участниками программы стажировки могут:
– выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
– граждане, ищущие работу;
– студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.
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