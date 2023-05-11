КЦ "Работа России" поможет выпускникам колледжей и вузов с трудоустройством

17:34 11 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Выпускникамвузов и колледжейдля получения первого трудового стажа по полученной специальности тюменская служба занятости поможет пройти стажировку, чтобы набраться опыта и дополнить портфолио.

 Стать участниками программы стажировки могут:

– выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
– граждане, ищущие работу;
– студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.

Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.

 Вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.

Теги: занятость населения , молодые специалисты , студенты , трудоустройство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023