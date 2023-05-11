Предприниматели из 9 регионов России зарегистрировались на форум в Тюмени

Программа экономической интеграции новых регионов в российское правовое поле будет обсуждаться на отдельной сессии 19 мая в ДК "Нефтяник". Также одной из самых популярных площадок, по данным регистрации, станет дискуссия о промышленных брендах. Это одна из ключевых тем форума "Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей".

В центре внимания:

• Развитие промышленного дизайна.

• Реновация советских промышленных брендов, использование их в современных условиях.

• Рост уровня доверия между потребителем и производителем.

• Особенности продвижения при работе предприятий с компаниями (B2B).

• Использование промышленных объектов для продвижения торговых марок.

• Повышение конкурентоспособности российских предприятий.

Экспертами выступят производители федерального и регионального уровня, руководители маркетинговых агентств, промышленные дизайнеры.

Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Регистрация на сайте: тюменьфорум.рф