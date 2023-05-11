Предприниматели из 9 регионов России зарегистрировались на форум в Тюмени

Программа экономической интеграции новых регионов в российское правовое поле будет обсуждаться на отдельной сессии 19 мая в ДК "Нефтяник". Также одной из самых популярных площадок, по данным регистрации, станет дискуссия о промышленных брендах. Это одна из ключевых тем форума "Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей".
В центре внимания:
• Развитие промышленного дизайна.
• Реновация советских промышленных брендов, использование их в современных условиях.
• Рост уровня доверия между потребителем и производителем.
• Особенности продвижения при работе предприятий с компаниями (B2B).
• Использование промышленных объектов для продвижения торговых марок.
• Повышение конкурентоспособности российских предприятий.
Экспертами выступят производители федерального и регионального уровня, руководители маркетинговых агентств, промышленные дизайнеры.
Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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