О трендах продвижения и продаж расскажут на форуме "Российское предпринимательство: Окно возможностей"

19 мая в ДК "Нефтяник" состоится форум федерального масштаба в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Современные реалии продвижения бизнеса претерпели большие изменения.

Предпринимателям приходится перестраиваться буквально на ходу, постоянно появляются новые инструменты. Как не запутаться и понять, что действительно работает? Как эффективно продвигаться онлайн и оффлайн? Тюменское отделение "Деловой России" проведет обучающую секцию "Тренды продвижения и продаж-2023: мифы и практика".

Председатель ТРО "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева:

Мы подготовили секцию, наполненную практическими инструментами продвижения. В этом году мы пригласили для предпринимателей лучших спикеров-практиков федерального масштаба. Расскажем об актуальных трендах продвижения. Участники получат работающие инструменты, которые можно сразу применить на практике. На нашей площадке семинар проведет федеральный эксперт Наталья Бешлиу о том, как мышление предпринимателя влияет на достижение результатов в бизнесе. Лариса Невидайло поделится инструментом, который позволяет ее бизнесу стремительно развиваться много лет несмотря ни на какие кризисы. Расскажет о том, каких результатов удается достигать с помощью правильно выстроенных сообществ внутри холдинга.

Предприниматели узнают, как продвигаться с помощью сообществ, как изменился рынок Digital-продвижения за год, как внешний вид может повлиять на увеличение продаж, а также секреты первых лиц.

Регистрация на форум здесь, подробности по телефону: +7-982-932-10-19.