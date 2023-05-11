В Тюмени пройдёт профориентационный "Маяк 2023"

23 мая 2023 года с 9:00 до 18:00 на площади 400-летия Тюмени для школьников пройдёт профориентационный фестиваль "Маяк 2023".

Для обучающихся 8-11 классов будут предложены мастер-классы в формате квеста, в ходе которого участники пройдут станции, представленные на базе профессиональных образовательных организаций Тюменской области, познакомятся с профессиями и выполнят задания, делая отметки в маршрутных листах. По итогам прохождения квеста 1 июня состоится розыгрыш призов.

На мероприятии школьники и родители смогут узнать, чем привлекательна учёба в колледжах и техникумах региона, куда можно поступить без экзаменов на бюджет и многое другое.

Для участия необходимо зарегистрироваться.