Ремонт путепровода на обходе Тюмени возле мкр Плеханова начнётся ночью 10 мая

Сегодня ночью начнётся ремонт путепровода на Обходе города Тюмени через железную дорогу возле микрорайона Плеханова, сообщает ГУС ТО.
Объезд зоны ремонта будет осуществляться по двум полосам общей шириной более 8 метров.
Путепровод находится между примыканиями улиц Интернациональной и Авторемонтной и является одним из самых сложных объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги", отмечают в правительстве региона.
Ремонт разделен на 6 этапов, первый — с 10 по 26 мая включает в себя демонтаж верхних слоев асфальтобетона на проезжей части и тротуаре, локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения, укладку новой гидроизоляции, замену водоотводных трубок, восстановление верхних слоев асфальта.
По данным ГУС, за выходные подрядная организация успела снять верхние слои асфальта на подходе к путепроводу со стороны улицы Авторемонтной. Днём, чтобы не мешать движению, работы приостановили. Вечером специалисты вернутся на участок и завершат укладку асфальта перед путепроводом. Это даст возможность бригадам, которые специализируются на ремонте мостов, приступить к работе на путепроводе.
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