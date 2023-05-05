В Сорокинском районе ремонтируют дороги

Со 2 мая ведется ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Энтузиастов в с. Б. Сорокино, общая протяженность 350 метров. Подрядная организация ООО "АЗИМУТ" обещает завершить работы в срок - 30 июня.

- Сейчас осуществляется планировка дорожного основания, – рассказал о ходе работ заместитель главы района Андрей Полеваев.

Так же в текущем году будет осуществлен ремонт муниципальных дорог по улицам Лесная в с. Б. Сорокино и ул. Калинина в с. Калиновка.