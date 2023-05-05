Тюменская служба занятости примет участие во Всероссийском конкурсе профмастерства

Второй год подряд Тюменская область принимает участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.

Свои лучшие практики специалисты службы занятости представят сначала на региональном этапе. Конкурс пройдет по трем номинациям:

- "Лучший Центр занятости населения Тюменской области";

- "Лучший специалист ЦЗН";

- "Лучший проект".

Специалисты смогут продемонстрировать свое мастерство в следующих категориях: "Лучший кадровый консультант", "Лучший карьерный консультант" и "Лучший профконсультант".

Итоги регионального этапа будут подведены в середине июня текущего года. Победители представят регион на федеральном этапе конкурса. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Напомним, что в 2022 году отделение кадрового центра "Работа России" г. Тобольска и Тобольского района стало призером Всероссийского конкурса в сфере занятости населения, завоевав третье место в номинации "Лучший Центр занятости населения России". Коллектив отделения постоянно совершенствует свои сервисы и ищет новые подходы в оказании услуг. В этом году специалисты разработали и внедрили новый сервис "Видеовакансия", который получил большой отклик у работодателей.

Стоит отметить, что Тюменская область является одним из 16 пилотных регионов, где с 2019 года началась модернизация службы занятости населения. Проект модернизации центров занятости направлен на то, чтобы человек, оставшийся без работы, получил качественную услугу по единому стандарту. Практику работы тюменской службы занятости перенимали коллеги из других регионов.