На форуме "День предпринимателя" - 2023 обсудят интернет-коммерцию

Потребительская модель изменилась, люди все чаще покупают товары на маркетплейсах. Рост продаж по некоторым позициям в прошлом году составлял более 150%

Онлайн-покупки для потребителей становятся привычным процессом: по данным Mediascope, 73% населения посещают площадки электронной торговли хотя бы раз в месяц, 37% делают это ежедневно.

Одной из ключевых площадок форума "День предпринимателя-2023" 19 мая станет "Интернет-коммерция: продаём Тюменское по всей России". Организатором площадки выступает команда центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Спикерами станут представители ведущих интернет-игроков: АВИТО, OZON, Яндекс. Директ, Wildberries, ВКонтакте и др.

Участники смогут получить максимально полную картину построения современной системы продаж.

"Мы собрали на одной площадке представителей самых значимых площадок по интернет-торговле. Cегодня торговля через маркетплейсы – это отличный вариант расширения географии продаж, освоения новых рынков, особенно это актуально для предпринимателей из небольших населенных пунктов", - комментирует новость руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева.

Напомним, что совсем недавно при региональном Центре "Мой бизнес" был создан Центр интернет-торговли, где можно получить консультацию по данному направлению от профильных экспертов.

Регистрация на форум. Подробности по телефонам: +7-932-482-75-67, +7-982-932-10-19