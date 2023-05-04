Михнович: в Тюменской области крайне тяжелая обстановка с природными пожарами

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Обстановка с природными пожарами в Тюменской области складывается крайне тяжело и этому способствует негативный прогноз погоды на ближайшие выходные и праздничные дни, заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 462 ландшафтных пожара, огнем пройдено 4 442 га.

К тушению пожаров привлечены сотрудники МЧС, Тюменской авиабазы, противопожарной службы Тюменской области, применяется авиация. В настоящий момент на тушении природных пожаров задействовано более 300 человек и 70 единиц техники.

"В Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Предприятиям запрещено проведение любых огневых работ. Нарушение требований пожарной безопасности повлечет наложение административного штрафа: на граждан — до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — до 60 тыс. рублей; на юридических лиц — до 800 тыс. рублей", - напомнил Михнович.

Жителей региона просят неукоснительно соблюдать требования противопожарного режима и оперативно сообщать о возгораниях.