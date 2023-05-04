В Тюмени перенесли День предпринимателя из-за масштаба форума

"День предпринимателя" в Тюменской области объединит представителей бизнеса из Уральского федерального округа, форум состоится 19 мая, дата изменена в связи с увеличением масштаба мероприятия - ожидается около 1 500 участников.

Откроется "День предпринимателя" в 11:00 пленарной сессией в ДК "Нефтяник", в которой планируется участие губернатора Тюменской области. Также будут организованы 11 площадок, пройдут мастер-классы, дискуссии и круглые столы. В рамках главной темы "СДЕЛАНЫ В ТЮМЕНИ" представители бизнеса и власти обсудят продвижение тюменских и российских брендов, их развитие, меры поддержки, промышленную инфраструктуру, работу с маркетплейсами, экспорт и самозанятость. Форум проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Особое внимание будет уделено бизнес-активности и точкам роста в муниципалитетах. Традиционно День предпринимателя — это возможность расширить деловые контакты. Ожидается порядка 1500 участников.

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