Нефтепроводчики провели профориентационные занятия в школах Тюменской области и ХМАО-Югры

Сотрудники "Транснефть – Сибири" провели открытый урок для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы №18 (Тюменская область). Всего во встрече приняло участие более 115 школьников. Мероприятие было приурочено к 30-летию ПАО "Транснефть". Цель – содействие профессиональной ориентации школьников.

Старшеклассники ознакомились с историей развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, о деятельности ПАО "Транснефть" и АО "Транснефть – Сибирь". Будущие абитуриенты получили информацию об образовательных учреждениях, предлагающих обучение по специальностям, востребованным в нефтепроводной отрасли (слесари, трубопроводчики линейные, электромонтеры, операторы). Большое внимание при этом было уделено возможности получить образование по целевому набору в Тюменском индустриальном университете, Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже.

Также школьники ознакомились с принципами организации безопасных условий труда на производстве, основами кадровой политики. Обсуждались вопросы социального, в том числе жилищного обеспечения, и другие меры поддержки молодых специалистов – какими льготами и гарантиями они обеспечиваются при трудоустройстве, при переезде к месту работы. Обсуждалось участие сотрудников в благотворительных и волонтерских акциях.

"Мы не только надежно транспортируем нефть, но и бережно относимся к природе. И помимо решения задач в рамках своей деятельности коллектив "Транснефть – Сибири" регулярно участвует в экологических акциях. У нас активно развивается волонтерское движение, сотрудники на постоянной основе и по зову сердца участвуют в социальных, патриотических акциях, большая поддержка оказывается нашим спортсменам – проводятся корпоративные спартакиады, соревнования трудовых коллективов на территории проживания", - рассказал начальник Тобольского управления магистральных нефтепроводов С.В. Ибатуллин.

Аналогичный урок прошел в Сентябрьской СОШ Нефтеюганского района (ХМАО-Югра). Специалисты Нефтеюганского УМН рассказали старшеклассникам о специфике работы предприятия, о востребованных профессиях, где можно получить образование по этим специальностям. А также на какие школьные предметы нужно обратить особое внимание, для того чтобы успешно сдать выпускные экзамены и поступить на выбранное направление, а в последствие трудоустроиться на объекты предприятия.

Нефтепроводная компания на регулярной основе сотрудничает с учебными заведениями с целью формирования перспективного кадрового резерва. Помимо профориентационной работы оказывается благотворительная помощь школам в регионах деятельности. На средства компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.