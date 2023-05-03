Автотуризм может стать новым направлением для тюменской туротрасли

В России планируется разработка общефедеральной концепции развития автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры. С данной инициативной во время совещания с Президентом России выступил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В качестве пилотного проекта Чернышенко предложил начать с проекта трассы Санкт-Петербург – Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток.

"Мы рассмотрим ее с министрами и губернаторами на ближайшем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, обсудим с ними лучшие практики, выработаем комплекс мер, какая поддержка потребуется губернаторам и бизнесу, обсудим это на площадке Госсовета, комиссии (Госсовета) по туризму", отметил он.

Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня.