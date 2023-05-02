Ямал первым в России запустил налоговый кешбэк за поддержку предпринимателей

По инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова правительство региона запустило новую меру поддержки для муниципалитетов. За успешную работу с бизнесом местные бюджеты будут получать кешбэк.

Рассчитывать на возврат средств из окружного бюджета смогут муниципалитеты, в которых налоговые поступления оказались выше средних. Размер кешбэка будет зависеть от уровня налогов за пять лет. Полученные дотации местные власти смогут вложить в дальнейшее развитие бизнеса, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

"Поручил главам муниципальных образований создавать все условия для развития сферы услуг, потому что это напрямую влияет на качество жизни ямальцев. Новый инструмент дополнительно простимулирует оказывать поддержку бизнесу на местах", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

К слову, за последний год объем финансовой поддержки предпринимателей на Ямале увеличился в 2,5 раза. В округе сегодня работает около 18 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них более четырех тысяч – начинающие предприниматели. Рассчитывать на помощь могут как опытные бизнесмены, так и только открывшие свое дело. Для них доступны льготные займы, грантовая и образовательная поддержка, возмещение расходов на запуск франшиз, компенсация подключения к сетям и обустройство контейнерных площадок. Помимо этого, округ вернет часть средств на приобретение оборудования для новых пунктов выдачи.