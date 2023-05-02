Дачников могут оштрафовать за помывку машины и сухостой на участке

В 2023 году появилось несколько штрафов, которые могут быть назначены владельцам дачных участков.

Дачникам запрещены мойка и ремонт машин на территории СНТ. Штраф за это составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а если после этого загрязнена почва, то придется отдать 10 тысяч рублей.

Неправильная установка уличного туалета тоже "стоит" 3-5 тысяч рублей. Новые правила закрепляют, что отходы жизнедеятельности должны быть в геометрической емкости на расстоянии 8 метров от колодца и 12 метров от других построек.

Штрафы за борщевик и сухостои существовали и ранее, но теперь подросли. Если садовод не ликвидирует сорняки, то он будет обязан заплатить штраф 5 тысяч рублей, а владельцы сельхозземель – до 500 тысяч рублей.