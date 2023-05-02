Тобольским предпринимателям объяснили, как решать споры без судебных тяжб

В Тобольске прошел единый день консультаций, посвященный теме "Тренды 2023: актуальные вопросы развития бизнеса", особый интерес участников проявили к теме медиации.

Медиатор, руководитель комитета "Деловой России" Жанна Матвеева рассказала предпринимателям об инструменте урегулирования конфликтов, который позволяет эффективно предотвратить длительные судебные тяжбы: "Медиация официально регулируется на законодательном уровне с 2011 года, а 99% предпринимателей о нем не знают. По привычке идут в суды и часто не только теряют время, деньги, репутацию, но и не получают нужный результат, тогда как любой бизнес-конфликт можно решить путем переговоров, с учетом интересов каждой из сторон".

Единый день консультаций проходит в Тюменской области с 2019 года по инициативе губернатора Тюменской области и в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков:

Такие мероприятия востребованы в районах, так как не все предприниматели могут приехать в Тюмень. Планируется проведение серии Единых дней консультаций по всей Тюменской области. Встречи уже прошли в Заводоуковске, Ишиме, второй раз - в Тобольске. Призываю предпринимателей не молчать, а выходить на диалог. Власть прислушивается к предложениям и инициативам.

Традиционно представители бизнеса в прямом диалоге получили ответы на важные для них вопросы по налогам, государственной поддержке, льготному финансированию, интеллектуальному праву, контрольно-надзорной деятельности и проверкам предприятий, взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями.